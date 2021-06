Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sergio Longoni premiato (in presenza) con la Rosa camuna 2020, la passione per lo sport e il sogno per Lissone L’imprenditore Sergio Longoni, patron dell’azienda Df Sport Specialist, è stato insignito della “Rosa Camuna”, edizione 2020, consegnata finalmente in presenza mercoledì 9 giugno.

L’imprenditore Sergio Longoni, patron dell’azienda Df Sport Specialist, è stato insignito della “Rosa Camuna”, edizione 2020, la massima onorificenza riconosciuta da Regione Lombardia. La consegna della benemerenza è avvenuta finalmente in presenza (dopo l’evento in remoto di novembre) nel pomeriggio di mercoledì 9 giugno, nel negozio di Bevera di Sirtori, per mano dell’assessore regionale allo sport Antonio Rossi e del consigliere regionale Antonello Formenti.

“Dalla sua passione per lo sport è nata la Df Sport Specialist, un’azienda di riferimento per tutti coloro che, da professionisti o da amatori, si impegnano nelle attività sportive e ricreative. Sostenendo gare e associazioni sportive e benefiche contribuisce a divulgare i valori più veri dello sport sano ed educativo” questa la motivazione.

L’imprenditore, commosso e premiato di fronte a figlie e nipoti, ha ricordato gli esordi del suo percorso professionale e le tappe più luminose della sua attività, ribadendo con emozione la sua profonda passione per lo sport che è da sempre autentico faro del suo impegno lavorativo.

Un impegno che, tra passato, presente e futuro, lega Sergio Longoni anche alla Brianza e in particolare a Lissone. Dove nel 2022 sorgerà il nuovo “Palazzo dello Sport”, l’avveniristico negozio Df Sport Specialist disposto su tre piani che sta nascendo all’interno degli spazi un tempo occupati dallo storico Palazzo del Mobile “100 Firme” di Lissone. Un progetto che Longoni mercoledì 9 giugno ha qualificato come “sogno nel cassetto”.

