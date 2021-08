Seregno: via Briantina, partita la rivoluzione viabilistica. Lavori attesi da anni Viene spostato l’asse della careggiata di nord-est, che proviene da Carate per renderla più sicura alla confluenza con la rotonda. Per creare il nuovo tratto sacrificato lo spartitraffico a triangolo. Dove c’è verde ci sarà asfalto e dove c’era asfalto sarà allargato il marciapiede e l’aiuola a verde.

E’ in corso una rivoluzione viabilistica nel tratto centrale di via Briantina, al quadrivio della rotonda con via Carroccio, Ariberto d’Intimiano e Alberto da Giussano. Lavori in programma da molti anni che solo ora con l’approvazione del piano strade vengono finalmente realizzati. Viene spostato l’asse della careggiata di nord-est, quella che proviene da Carate per renderla più sicura e meno veloce alla confluenza con la rotonda. Per creare il nuovo tratto viene sacrificato il grande spartitraffico a triangolo. La dove c’è attualmente verde ci sarà asfalto e dove c’era prima il tratto di asfalto, sarà allargato il marciapiede e l’aiuola a verde.

Nel tratto di via Briantina proveniente da sud, cioè con alle spalle la sede Inps, sono stati sacrificati due tigli di oltre trent’anni e un tratto del grande spazio a verde, per creare una arteria più agevole e sicura per l’immissione su via Calamandrei. Inoltre sarà anche modificato l’assetto dello svicolo su via Carroccio per la viabilità proveniente da ovest di via Briantina. Sarà completamente rifatto e ricoperto di nuovo manto d’asfalto del lungo marciapiede che porta al centro scolastico Bassi-Levi. Lavori assegnati alla Cantieri Moderni di Vercelli che ha vinto il più ampio appalto del piano strade. In via Briantina stanno operando le maestranze della Ronzoni strad di Seveso, in subappalto. I lavori della modifica viaria alla grande rotonda di via Briantina, il cui interno verrà successivamente piantumato con essenze di pregio, hanno un costo di circa 70 mila euro.

“ Le modifiche in corso in quell’importante e trafficatissimo tratto di strada- ha spiegato l’assessore ai lavori pubblico, Giuseppe Borgonovo- erano ormai improcrastinabili, soprattutto per una questione di sicurezza per evitare altri incidenti, qualcuno anche mortale. Era urgente frenare la velocità dei veicoli provenienti sia da est (Carate) che da ovest (Seregno). La conclusione dei lavori è prevista per fine agosto, tempo permettendo, e comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

