Seregno: una bambina della scuola materna Nobili positiva al coronavirus, effettuati i tamponi ai compagni

La notizia diramata dal sindaco in un video Facebook. «Ho sentito la mamma ieri: la bambina e la sua famiglia, in isolamento a casa loro, stanno bene» dice Rossi, che nel video fornisce informazioni e i dati sui contagiati in città.