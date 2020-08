Seregno, una 14enne soccorsa nella notte per intossicazione da alcol: è grave

La minore è stata soccorsa per strada, in via Bologna, attorno alle 2 di notte di giovedì 27 agosto, per una intossicazione etilica. Lo riporta la Agenzia emergenza urgenza (Areu). E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Desio.