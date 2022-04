Seregno: un murale per l’inclusione in biblioteca, studenti del Valentini di Monza all’opera Sotto la guida dell’illustratrice Eva Montanari, l’iniziativa è inserita nel progetto “Arte intorno”, un contenitore di idee che hanno lo scopo di valorizzare il tessuto urbano con l’arte. Inaugurazione prevista per il mese di maggio.

Gli studenti del liceo artistico “Nanni Valentini” di Monza (4G e 3 A) che seguono il percorso di scuola-lavoro sotto la guida dell’illustratrice Eva Montanari sono impegnati in un laboratorio per la creazione di un murale che ha per tema la lettura e l’inclusione: la biblioteca come luogo aperto a tutti.

L’iniziativa è inserita anche nel progetto “Arte intorno”, un contenitore di idee che hanno lo scopo di valorizzare il tessuto urbano con l’arte, voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Seregno e iniziato nel 2019.

Il laboratorio “Il cielo in una stanza: un murale per la biblioteca”, è stato creato per rendere lo spazio della sala polifunzionale, che viene solitamente usata come aula studio e sala eventi, più accogliente ed emotivamente coinvolgente. Il murale a cui gli studenti stanno lavorando con diversi bozzetti sarà una creazione di un’opera pittorica di grandi dimensioni. Prevista per fine maggio l’inaugurazione aperta al pubblico.

