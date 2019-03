Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, un convegno fa il punto sulla riabilitazione pneumologica La riabilitazione pneumologica 2.0 è stato l’argomento di un convegno che si è svolto a Seregno.L’organizzazione mondiale della sanità parla di un marcato incremento delle patologie a carico dell’apparato respiratorio

“La riabilitazione pneumologica 2.0” è stato l’argomento trattato nel convegno che si è tenuto a Seregno, nella giornata di ieri, in sala Gandini, in quanto ad oggi l’organizzazione mondiale della sanità ha previsto un marcato incremento delle patologie a carico dell’apparato respiratorio tale per cui si prevede che la broncopneumopatia cronico ostruttiva nel 2020 diventerà la terza causa di morte del mondo, con conseguente aumento di costi diretti-indiretti e appesantimento delle spese del sistema socio-saniario.

La gestione ottimale del paziente affetto da patologia respiratoria cronica si avvale delle sinergie tra terapia farmocologica e riabilitazione pneumologica con il fine ultimo di ridurre la disabilità respiratoria, responsabile del peggioramento della qualità di vita del paziente. L’obiettivo del convegno è stato quello di “fare il punto della situazione” in merito alle nuove linee guida nel trattamento riabilitativo dei pazienti affetti da patologie respiratorie croniche.

