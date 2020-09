Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

il sindaco di Seregno alberto Rossi nel video su facebook per comunicare la positività di una bambina alla scuola dell’infanzia Nobili

Seregno, tutti negativi i tamponi sui compagni della bambina positiva all’asilo Nobili Sono tutti negativi i tamponi cui si sono stati sottoposti nel fine settimana i bambini di una classe della scuola dell’Infanzia Nobili di Seregno.

Sono tutti negativi i tamponi cui si sono stati sottoposti nel fine settimana i bambini di una classe della scuola dell’Infanzia Nobili di Seregno dopo la notizia della positività di una bambina. Lo ha comunicato lunedì mattina il sindaco Alberto Rossi che aveva anche reso noto il caso .

«Una buona notizia per iniziare bene la settimana - ha scritto - tutti i tamponi fatti nel weekend ai bambini della Scuola dell’Infanzia Nobili sono risultati negativi. Buona giornata».

La positività di una bambina era stata annunciata sabato, lei e la sua famiglia «in isolamento a casa loro, stanno bene», aveva sottolineato il sindaco spiegando la procedura per i compagni e le successive comunicazioni in arrivo dalla dirigente per gli interessati.

