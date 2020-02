Seregno: “T’el disi mi” funziona, mille segnalazioni in un anno al portale del Comune È positivo il bilancio del primo anno di attività di “T’el disi mi”, il portale attivato dall’amministrazione comunale di Seregno per canalizzare le segnalazioni inoltrate dalla popolazione. Oltre mille le segnalazioni, col 95% di risposte.

È positivo il bilancio del primo anno di attività di “T’el disi mi”, il portale attivato dall’amministrazione comunale di Seregno il 4 febbraio 2019 per canalizzare ed evitare di disperdere le segnalazioni inoltrate dalla popolazione. Nell’arco dei dodici mesi sotto la lente d’ingrandimento, le comunicazioni sono state 1.003, al 95 per cento delle quali è stato fornito un riscontro.

«Quando ci siamo insediati - ha sottolineato il sindaco Alberto Rossi - c’era una difficoltà nella macchina comunale, dovuta all’assenza di una modalità di raccolta delle segnalazioni. Lo strumento che abbiamo introdotto consente invece una tracciabilità di quello che ci viene segnalato, tracciabilità che costituisce una garanzia prima di tutto per i cittadini. Sui social, ad esempio, questo aspetto risulta impossibile».

Durante l’anno, è stato rivisto il modello organizzativo, passando dalla redazione diffusa, con risposte affidate a più funzionari, alla regia del servizio di staff del primo cittadino, che recupera le informazioni necessarie e le veicola quindi al mittente.

Tra i temi più ricorrenti tra quelli toccati, figurano i rifiuti (120 ticket), l’illuminazione (96), gli alberi (70), le buche nelle strade (64), la Polizia locale (55), l’erba (45) ed i dossi stradali (26). L’utenza è al contrario trasversale alle varie fasce di età.

«È sbagliato pensare - ha evidenziato ancora il sindaco - che questa modalità tagli fuori chi non sa usare il computer. Premesso che anche chi ha un’età più alta ormai ha una buona dimestichezza con le nuove tecnologie, ad esempio rimane la possibilità di usufruire degli orari di ricevimento libero mio o degli assessori, così come ci si può presentare all’ufficio per le relazioni con il pubblico. Ma il portale è senza dubbio lo strumento che più vogliamo implementare in ottica futura».

Analogo il parere del vicesindaco Gigi Pelletti, titolare delle deleghe assessorili alla Smart City ed all’innovazione digitale: ««Siamo soddisfatti. Ora l’obiettivo è un rafforzamento dello strumento e del suo utilizzo. Le persone che hanno prodotto segnalazioni sono state 550 e le risposte arrivano generalmente in una decina di giorni, anche meno. Quando si parla di risposte, è giusto spiegare che, in alcuni casi, le soluzioni possano essere immediate, in altri invece serve aspettare che l’intervento sia inserito nella programmazione dell’ente».

Al portale si accede dal sito internet comunale o dall’indirizzo https://segnalazioni.seregno.info. Prima di inviare la segnalazioni, occorre registrarsi con nome, cognome e codice fiscale.

