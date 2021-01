Seregno, suv passa sul piede di un ragazzino: automobilista identificato e denunciato È stato identificato e denunciato in 48 ore l’uomo che martedì è passato con il suo suv sul piede di un ragazzino. La madre aveva denunciato il fatto su faecbook.

Sono servite 48 ore alla Polizia locale di Seregno per identificare il suv che martedì pomeriggio aveva schiacciato con una ruota il piede di un ragazzino in via Umberto I, allontanandosi senza prestare soccorso.

L’episodio era stato denunciato pubblicamente dalla madre dell’investito sulla pagina di Facebook “Sei di Seregno se”. La donna ha tra l’altro sottolineato come l’automobilista non si fosse fermato, nonostante le urla del figlio e le botte che lo stesso aveva assestato al finestrino della vettura.

A quel punto il commissario Felice Buzzi e tre agenti hanno avviato le indagini, che sono partite dall’esame delle immagini delle telecamere per la videosorveglianza degli esercizi commerciali. L’approfondimento ha permesso di individuare la targa del veicolo, grazie alla quale si è risaliti alla persona che lo stava guidando, un giovane con un’attività professionale in città. Che chiamato in causa, si è mostrato dispiaciuto dicendo anche di non essersi accorto dell’accaduto.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia d’ufficio per omissione di soccorso, mentre per le lesioni si procederà a fronte di una querela di parte dei genitori del ragazzo.

