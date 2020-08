Seregno: santa alleanza tra Comune, Confcommercio e ViviSeregno. L’obiettivo è un fondo perduto di 100mila euro per il distretto locale Seregno: i tre enti vogliono sfruttare l’opportunità suggerita da un bando regionale che ha messo a disposizione 22 milioni di euro a disposizione dei distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana. L’obiettivo: un fondo perduto di 100 mila euro a beneficio del distretto locale oltre a 50 mila a favore del Comune per interventi strutturali e promozionali a favore delle attività economiche.

Per sostenere la ripresa dopo il lockdown, Comune, Confcommercio e Vivi Seregno, la rete d’impresa di negozi storici e di qualità, si uniscono per dar vita ad una nuova progettualità, consultando anche gli operatori del settore.

L’opportunità è stata suggerita da un bando regionale che ha messo a disposizione 22 milioni di euro a disposizione dei distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana. L’obiettivo per i tre enti seregnesi è quello di aggiudicarsi un fondo perduto di 100 mila euro a beneficio del distretto locale oltre a 50 mila a favore del Comune per interventi strutturali e promozionali a favore delle attività economiche.

“Quasi mezzo milione di investimenti nell’area del nostro distretto urbano del commercio- ha affermato Ivana Mariani, assessore allo sviluppo economico- è la ricaduta che ci attendiamo dalla partecipazione a questo bando regionale. In questo percorso l’amministrazione si pone ancora una volta al fianco delle attività economiche in questo momento in cui il cambiamento ha fatto breccia in modo irruente e dirompente nelle nostre vite, influenzando in maniera permanente gli stili di vita delle persone e di conseguenza le loro abitudini di acquisto, lavoro e interazione”. Il progetto è finalizzato a sostenere e stimolare la ripresa delle attività economiche dei centri urbani dopo il periodo di lockdown, il bando regionale incentiva la definizione di percorsi partecipati e condivisi, al fine di elaborare innovazione.

A Seregno si è puntato sulla collaborazione, da una parte, tra ente pubblico, organizzazione di categoria e organizzazioni private, dall’altro, dalla volontà di coinvolgere tutti gli operatori commerciali e artigianali, quasi trecento unità, attraverso una consultazione rivolta a tutte le imprese del distretto del commercio seregnese e finalizzata a tracciare un dettagliato quadro di riferimento entro cui sviluppare le azioni di supporto alle attività economiche. Il questionario è disponibile on-line al seguente indirizzo https://forms.gle/z3W95E1NiwHL5ZLs9 e potrà essere compilato fino alla fine del mese di settembre.

Dario Nobili, presidente della locale delegazione di Confcommercio e presidente di ViviSeregno, ha spiegato: “questo percorso di collaborazione tra Confcommercio, che ringrazio per il lavoro svolto a livello regionale, e amministrazione comunale viene promosso per fronteggiare un momento non facile per le attività commerciali. I finanziamenti a fondo perduto porteranno ad una serie di investimenti che potranno aiutare le attività commerciali a ripartire per riproporsi sempre meglio ai propri clienti e a migliorare l’immagine della città, che ha una grande vocazione commerciale. Occorre la collaborazione di tutti, perciò importante partecipare alla consultazione online”.

