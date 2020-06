Seregno: rubati al Candia portatili di ultima generazione. Subito ritrovati dai carabinieri Nel week end del 6-7 giugno incursione dei ladri al Candia di Seregno, I carabinieri hanno seguito le tracce dei malviventi, bloccati mentre stavano cercando di ricettare la merce.

Importante colpo messo a segno dai Carabinieri di Seregno. Rubati Mac di ultima generazione all’Istituto Candia di Seregno: immediatamente recuperata la refurtiva.

Nel weekend del 6-7 giugno due malviventi si sono introdotti all’interno dell’istituto Candia, una delle realtà scolastiche più conosciute e tecnologicamente più avanzate della Brianza, con numerose aule di nuova generazione, dotate delle più moderne attrezzature informatiche, anche per gli studenti stessi.

Forzando le misure di sicurezza i due ladri, in un momento di assenza di personale e della vigilanza privata sono riusciti a impadronirsi di alcuni portatili Mac di ultima generazione, in uso agli studenti dei licei. L’istituto di via Torricelli è dotato di una capillare struttura di videosorveglianza.

Nel giro di poche ora i Carabinieri del Comando di Seregno, attivati dai responsabili dell’Istituto che avevano nel frattempo preso visione dei numerosi fllmati che riprendevano i malviventi in azione e fornito ai Carabinieri pieno accesso alle immagini, hanno attivato i commilitoni della caserma di Bollate, dove nel frattempo gli autori del furto avevano provveduto a liberarsi della refurtiva.

Su precise indicazioni dei Carabinieri di Seregno, che sono stati in contatto con i responsabili dell’Istituto praticamente per tutto il weekend, compresa la notte, i Carabinieri di Bollate sono stati attivati per l’ultimo miglio dell’azione, cogliendo in flagranza di reato i ricettatori mentre stavano provvedendo, all’interno di un negozio di rivendita di pc usati, a rimuovere le etichette dell’Istituto dai pc portatili trafugati.

Un’operazione veloce e pragmatica delle forze dell’ordine in stretta collaborazione con l’Istituto di via Torricelli, che, oltre a permettere di recuperare la refurtiva, forse ha aperto un vaso di pandora su un giro di ricettazione ancora più importante che coinvolge criminalità comune e operatori economici. Le indagini non sono concluse.

