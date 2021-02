Seregno, niente aziende causa Covid: l’alternanza scuola-lavoro al Ballerini si fa con i corsi interni Le prime attività sono iniziate l’11, per le quarte dell’alberghiero e proseguite venerdì (terze) con un corso sommelier. Martedì 16, corso di sicurezza al lavoro per terze e quarte del liceo scientifico.

Il collegio Ballerini ha promosso corsi interni per gli studenti del liceo scientifico e l’alberghiero di alternanza “scuola-lavoro”. Una scuola che non si è mai fermato nonostante il Covid. La direzione ha deciso di programmare al proprio interno, visto le difficoltà di inviare, come negli anni scolastici passati gli alunni presso ditte o enti, tutte le attività di alternanza.

Le prime attività sono iniziate giovedì 11, per le classi quarte dell’alberghiero e proseguite venerdì, per le terze con un corso sommelier Aspo. Martedì 16, prenderà il via un corso di sicurezza al lavoro per le classi terze e quarte del liceo scientifico.

Da martedì 16 a giovedì 18, per le classi dell’alberghiero, si svolgerà il corso di gelato col mastro gelatiere Andrea Vescia di Domodossola. Le attività si concluderanno martedì 23, con il corso sicurezza la lavoro per gli studenti delle classi e quinte dell’alberghiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA