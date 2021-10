Seregno: nasconde le fessure del box, dentro ha una serra di marijuana L’hanno scoperta i carabinieri della locale stazione dell’Arma durante una perquisizione avvenuta nella notte di sabato. Un 38enne è stato denunciato.

Perquisizione notturna in una abitazione di un condominio nella zona di Santa Valeria, a Seregno, attorno all’una di sabato 9 ottobre, da parte dei militari della locale Stazione dell’Arma mirata al contrasto agli stupefacenti: la casa è abitata da un 38enne di origini ucraine, già noto alle forze dell’ordine e sospettato di detenere sostanze psicotrope. Se la perquisizione nella abitazione ha dato esito negativo così non è stato per un box auto nella stessa palazzina in uso al 38enne. Lì i carabinieri hanno scoperto una serra artigianale con all’interno due piantine di marijuana e sistemi, materiali e prodotti vari per la coltivazione. All’interno della serra in legno, oltre alle piante, era presente anche una lampada a led da coltivazione, due ventilatori, del fertilizzante e vari vasi vuoti.

A insospettire i militari sono state le fessure della basculante del box auto che erano state coperte dall’interno per evitare che occhi indiscreti potessero vedere cosa vi fosse all’interno. «Il numero di vasi vuoti trovati - dicono dall’Arma - potrebbe far desumere che le due piante trovate siano solo una parte residuale rispetto all’attività illecita». Il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione di sostanze stupefacenti.

