Seregno, motociclista ferito in incidente con un’auto: allo skate park atterra l’elisoccorso Un motociclista ferito a Seregno nell’incidente con un’auto in via Carroccio. È successo intorno a mezzogiorno di martedì, è intervenuto anche l’elisoccorso.

È atterrato anche l’elisoccorso a Seregno, alla fine il motociclista coinvolto in un incidente con un’auto in via Carroccio è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per diversi traumi ma, a quanto si è appreso, sempre cosciente. È rimasta chiusa a lungo invece la strada per permettere le operazioni di soccorso , la rimozione dei mezzi e la pulizia dell’asfalto dalla benzina persa dalla due ruote.

È successo intorno alle 12 in via Carroccio all’altezza di via Pontida, ferito un uomo di 41 anni. Sul posto l’ambulanza di Seregno Soccorso e la polizia locale che, oltre ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente (la moto sarebbe finita contro un’auto che era in fase di svolta) e le responsabilità, si è occupata di andare a prendere l’equipaggio dell’elisoccorso atterrati in zona skate park.

