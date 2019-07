Seregno: l’attrice Ilaria Brusadelli, dal set alla maturità al Levi La giovane attrice Ilaria Brusadelli, quasi 19 anni, ha concluso al Levi di Seregno il suo ciclo di studi diplomandosi nell’indirizzo relazioni internazionali marketing. Le sue impressioni.

L’esame di maturità l’ha impegnata mentalmente e fisicamente più che il set. La giovane attrice Ilaria Brusadelli, 19 anni il prossimo 6 agosto, ha concluso al Levi di Seregno il suo ciclo di studi diplomandosi nell’indirizzo relazioni internazionali marketing.

«All’esame mi sono sentita svuotata come se avessi perso la memoria, soprattutto all’orale - ha detto - L’argomento del ripasso con le compagne di 5S pochi minuti prima dell’interrogazione è stato proprio quello che mi ha chiesto la commissione. Una botta di fortuna».

E adesso, tutta proiettata al cinema? «Durante l’anno scolastico - ha risposto - ho lavorato tra aprile e maggio alla terza puntata e in parte della quarta della serie tv “Le avventura di Imma” che saranno trasmesse in autunno su Rai 1. Adesso mi aspetta il doppiaggio. Ho svolto dei provini per alcuni film e sono in attesa di risposte».

Ilaria Brusadelli era salita alla ribalta nell’autunno del 2017 quando era uscito nelle sale il film “ Gli sdraiati” di Francesca Archibugi, recitando al fianco di Gaddo Bacchini, Gabriele di Grali e Massimo de Laurentiis.

