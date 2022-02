Seregno, la novità Euro 6 sostituisce dopo 25 anni il vecchio scuolabus per le scuole dell’infanzia Un nuovo mezzo di scuolabus è in funzione da lunedì 14 febbraio per le scuole dell’infanzia di Seregno. Classe Euro 6, sostituisce il vecchio mezzo immatricolato nel ’96.

Un nuovo mezzo di scuolabus è in funzione da lunedì 14 febbraio per le scuole dell’infanzia di Seregno. Il mezzo sostituisce quello ormai datato che era in funzione da diversi anni. In occasione della prima messa in strada è stato organizzato un momento simbolico di festa e affidamento del bus alle bambine e ai bambini della scuola materna Nobili di via Cagnola. Erano presenti il sindaco Alberto Rossi, il vicesindaco Roberto Marini, l’assessore all’istruzione Federica Perelli, la dirigente scolastica Fiorella Mancuso, mentre per Stie l’amministratore delegato Pierluigi Zoncada e il direttore generale Annarita Polacchini.

Seregno nuovo scuolabus

“Abbiamo messo a riposo un veicolo dell’altro millennio e sostituito con uno molto più moderno e rispettoso dell’ambiente - ha sottolineato Roberto Marini, assessore alla Smart city - un risultato, simbolico e non banale, di cui siamo contenti, anche se non ci accontentiamo. Con Stie abbiamo già iniziato a parlare di mobilità nelle sue più ampie forme a vantaggio della sostenibilità ambientale, ben consapevoli che la tecnologia attuale deve complessivamente ancora evolvere in maniera importante. Ma il nostro sguardo è già verso un orizzonte più ampio”.

Il nuovo mezzo, Iveco classe euro 6, sostituisce il vecchio scuolabus, immatricolato il 2 ottobre del 1996 (classe euro 0) ed arrivato al suo venticinquesimo anno di servizio. L’acquisto è stato perfezionato grazie a contributi ottenuti tramite la partecipazione del comune a un bando regionale, per un investimento complessivo che supera gli 80mila euro. Il mezzo è stato affidato in comodato d’uso alla società Stie che è affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano nel territorio di Seregno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA