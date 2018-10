Seregno, la Bmw cannibalizzata dai ladri alle 7 di mattina Una foto, postata sulla pagina di Facebook “Seregno oggi”, mostra il furto che è stato compiuto sulla Bmw 3200 Xdrive, regolarmente parcheggiata in via Trincea delle frasche, nella frazione di San Carlo. «Tutto è accaduto tra le 7,20 e le 7,45» ha raccontato la proprietaria al nostro giornale.

Una foto, postata sulla pagina di Facebook “Seregno oggi”, mostra il furto che è stato compiuto sulla Bmw 3200 Xdrive, regolarmente parcheggiata in via Trincea delle frasche, nella frazione di San Carlo.

«Tutto è accaduto tra le 7,20 e le 7,45 - ha raccontato la proprietaria al nostro giornale-, dopo che io ero uscita come sempre alle 6,30. Un vicino mi ha riferito di aver visto alle 7,20 la macchina in ordine, mentre venticinque minuti più tardi un’altra vicina mi ha avvertita con un messaggio dell’accaduto. E dire che in quel momento il mio compagno era in casa…». I ladri hanno preso di mira il finestrino sul lato del volante, infranto, ed hanno levato tutto il cruscotto, compreso il navigatore satellitare ed il computer di bordo. I danni sono ingenti, diverse migliaia di euro.

Alcuni vicini hanno segnalato che giovedì mattina un Land Rover nero ha fatto avanti ed indietro più volte sempre in via Trincea delle frasche; forse era qualcuno che stava tenendo d’occhio la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA