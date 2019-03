Seregno, investita in via Colzani: muore donna di 70 anni Incidente stradale mortale martedì sera a Seregno. Una donna di 70 anni è stata investita in via Colzani: trasportata d’urgenza a Niguarda, è morta in ospedale.

Incidente stradale mortale martedì sera a Seregno. Poco dopo le 20, in via Colzani, all’altezza del civico 110, una donna di 70 anni residente in città, mentre attraversava la strada dopo essere uscita dalla pizzeria Country, è stata travolta da un’Audi condotta da un seregnese. L’impatto, molto violento, è avvenuto mentre l’anziana si trovava più o meno alla metà della carreggiata: la vettura l’ha imbarcata all’altezza del suo spigolo anteriore sinistro, come in seguito hanno dimostrato la rottura del fanale, le ammaccature sul cofano e il parziale sfondamento del parabrezza proprio da quella parte.

Immediato è scattato l’allarme, che ha condotto sul posto per i referti di prassi e la disciplina del traffico la polizia locale e i carabinieri, nonché un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Desio per i soccorsi alla vittima. La settantenne è quindi stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma le ferite riportate le sono state fatali.

