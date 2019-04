Seregno incidente stradale via Ancona (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno: incidente tra auto e moto, ferito ragazzo di 15 anni Un ragazzo di quindici anni ferito in un incidente stradale che nel pomeriggio del 25 aprile ha coinvolto un’auto e una moto a Seregno. È successo in via Ancona.

Un ragazzo di quindici anni ferito in un incidente stradale che nel pomeriggio del 25 aprile ha coinvolto un’auto e una moto a Seregno. È successo in via Ancona poco dopo le 15, i soccorsi sono stati allertati in codice giallo: sul posto ambulanza, automedica e polizia locale con due pattuglie. Ai vigili il compito di ricostruire le responsabilità. Il motocilista è stato trasportato in giallo all’ospedale di Monza per i traumi riportati. La strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi.

