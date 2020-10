Seregno inaugura il monumento ai Vigili del fuoco: «La divisa e il mettersi a disposizione della comunità» Seregno domenica ha inaugurato un monumento ai Vigili del fuoco, installato davanti al distaccamento di Seregno dove sono presenti sia i vigili del fuoco effettivi ma anche quelli volontari.

Seregno ha dedicato un monumento ai Vigili del fuoco. L’inaugurazione domenica vicino alla sede del Distaccamento in Via Ballerini, per testimoniare la riconoscenza per il servizio svolto in oltre cento anni. Al distaccamento di Seregno sono presenti sia i vigili del fuoco effettivi ma anche quelli volontari, una realtà che vanta pochi casi in Italia.

Seregno: inaugurazione opera dedicata ai Vigili del fuoco

Si tratta di un’opera realizzata da Giovanni Graziano cinque anni fa, terminata prima della sua scomparsa alla fine del 2015. I famigliari hanno manifestato l’intenzione di donare l’opera al Comune di Seregno e così è stato. Come già per il monumento agli Autieri e ai corridori ciclisti.



La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Alberto Rossi, dell’assessore Borgonovo, del Comandante dei Vigili del fuoco MB Claudio Giacalone, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili permanenti e volontari del Comando, dei rappresentanti dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco e della vedova dell’artista.

«Un bel momento, semplice ma denso di significato, che abbiamo condiviso con tanti cittadini ma, soprattutto, con tanti “in divisa” - ha commentato il sindaco Alberto Rossi - Indossare una divisa e mettersi a disposizione della comunità... è un tema da non sottovalutare mai, perchè i simboli sono un elemento che aiuta a determinare i punti di riferimento della comunità soprattutto nel momento del bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA