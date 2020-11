Seregno, il Salone dell’Orientamento 2020 è sul web: per scegliere la scuola superiore c’è il portale dedicato Il Salone dell’Orientamento di 2020 è Digital Edition: sospeso causa pandemia, continua sul web con un portale che raccoglie tutte le informazioni delle scuole del territorio.

L'emergenza sanitaria non ferma il tradizionale appuntamento con il Salone dell’Orientamento Scolastico di Seregno con le scuole superiori del territorio. L’edizione 2020 lascia temporaneamente i locali della scuola don Milani di via Carroccio e continua sul web con un portale internet dedicato.

Su www.campus.seregnonotizie.com sono raccolte informazioni sulle scuole secondarie di secondo grado. Uno strumento che, come la tradizionale versione “in presenza” del Salone, intende offrire a studenti e famiglie un quadro complessivo dell’offerta formativa disponibile sul territorio, primo passaggio per poi dedicare un approfondimento mirato sugli istituti.

L’invito a presentare la propria attività tramite il portale è stato nei giorni scorsi esteso a tutti gli istituti che negli anni passati hanno partecipato al Salone: sono una trentina le scuole che hanno aderito all’invito ed il portale potrà essere ulteriormente implementato nei giorni prossimi con ulteriori materiali.

«La rinuncia al Salone dell’Orientamento è una delle tante che abbiamo dovuto sopportare per la pandemia in atto. Ovviamente consideriamo la rinuncia una parentesi del tutto transitoria e ci impegniamo sin d’ora proporre il Salone dell’Orientamento il prossimo anno, confidando che le circostanze lo consentano - ha detto Federica Perelli, assessore all’Istruzione seregnese - Ma gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado sono chiamati quest’anno, pur in un contesto molto complicato, a compiere una scelta determinante per il loro futuro: a loro e alle loro famiglie abbiamo voluto dedicare il nostro Salone dell’Orientamento Digital Edition per testimoniare la nostra attenzione e la nostra vicinanza in questo momento di scelta».

