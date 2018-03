Seregno, il “Premio mimosa 2018” alla crocerossina Maria Carla Pellegatta A Maria Carla Pellegatta il commissario straordinario di Seregno Giorgio Zanzi ha consegnato il «Premio Mimosa 2018», un riconoscimento che ogni anno è dato a una donna che ha speso la vita ad aiutare gli altri, i più bisognosi e i più deboli.

A Maria Carla Pellegatta, giovedì 8 marzo, è stato consegnato per mano del commissario Giorgio Zanzi, il “Premio Mimosa”. La serata in “rosa”, riservata esclusivamente a un pubblico femminile, si è svolta a L’Auditorim di piazza Risorgimento, tutto esaurito. Maria Carla Pellegatta, sorella di Croce Rossa, ha ricevuto il premio con la seguente motivazione: «Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma se questa goccia non ci fosse all’oceano mancherebbe» (madre Teresa di Calcutta). 62 anni, nata a Seregno il 20 giugno 1955, coniugata dal 1980 con Maurizio Silva, è madre di due figli Filippo, 32 anni e Ludovica, 28. Diplomata alla scuola magistrale Maria Immacolata, per 42 anni e 2 mesi ha insegnato alla materna di Lentate sul Seveso di via Monte Generoso. Da un anno gode della merita pensione.

Diplomata crocerossina nel 1979, ha iniziato la sua attività all’ospedale “Trabattoni-Ronzoni” nel reparto di medicina e poi di cardiologia, e sempre a disposizione per qualsiasi servizio di Croce Rossa, in particolare quello sociale, osservatorio privilegiato delle sue azioni di solidarietà sul territorio a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, in particolare per interventi di assistenza “di strada” a favore delle persone senza fissa dimora, soprattutto nell’ultimo periodo. È sempre stata pronta e sollecita alle chiamate di Cri, dapprima a Corteno Volgi, in provincia di Brescia, in una casa che ospitava migranti, poi nell’aprile del 2009 era tra i terremotati de L’Aquila, dove è rimasta per 40 giorni. Poi nel 2012 i 15 giorni a Carpi tra i terremotati dell’Emilia Romagna.

Questo l’albo d’oro della manifestazione:

Anno 2004 professoressa Giovanna Archinti (Presidente Scuola dell’Infanzia Vignoli)

Anno 2005 riconoscimenti

Anno 2006 Daniela Bocciardi (adozioni e affidamenti minori)

Anno 2007 Suor Massimina Gasparini (religiosa che per 47 anni ha seguito i bambini nel pre - post Scuola presso l’Istituto Cabiati Ronzoni di Via San Benedetto)

Anno 2008 Rosa Strano (Volontaria Ist. Don Orione) in “memoria” Suor Rosa Verzeri

Anno 2009 Gabriella Rampon (Volontaria Ass.ne Il Ritorno) in “memoria” Dr.ssa Rosetta Torriglia (pediatra)

Anno 2010 Tiziana Confalonieri (candidata da Ass.ne Gruppo Solidarietà Africa per la concreta presenza a favore di persone bisognose)

Anno 2011 professoressa M. Adelaide Spreafico (impegno civile non solo in ambito educativo ma anche in quello socio-culturale della realtà locale. E’ stata una delle fondatrici dell’Università della terza Età).

Anno 2012 Piera Perego (Presidente dell’Ass.ne Anffas e l’Aliante)

Anno 2013 Elvira Parravicini (candidata dalla Parrocchia di S. Valeria – La Dr.ssa lavora, in qualità di neonatologa, nell’ospedale pediatrico Morgan Stanley Children Hospital – New York)

Anno 2014 M.Carla Colombo (Volontaria e Presidente dell’Ass.ne San Vicenzo Dè Paoli)

Anno 2015 Miriam Malpassi (Volontaria dell’Ass.ne Caritas Decanale di Seregno)

Anno 2016 Laura Borgonovo (Volontaria Caritas, Insegnante e Presidente della Scuola di Alfabetizzazione per Stranieri)

Anno 2017 M.Rosa Longoni (Volontaria e Presidente Ass.ne Mov Tau Movimento Orionino che opera all’interno dell’Istituto Don Orione di Seregno)

Anno 2018 Maria Carla Pellegatta (Crocerossina)

© RIPRODUZIONE RISERVATA