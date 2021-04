Seregno, il nuovo libro di don Samuele Marelli: «Appena si concluderà questo periodo ci sarà ancora più voglia e maggior bisogno di vita comune» Sacerdote dall’8 giugno 2002, ordinato dal cardinal Carlo Maria Martini, è stato coadiutore a Nova Milanese. Successivamente nel 2008 direttore e presidente della Fom. Ora è a Seregno

“ Fare casa-giovani e vita comune”, edizioni centro Ambrosiano, è il libro fresco di stampa scritto da don Samuele Marelli, presente da pochi giorni in libreria, che segue, l’altra pubblicazione del settembre 2017 “Istantanee dall’oratorio”. Un volume di 350 pagine, che è il compendio della sua tesi di licenza in teologia pastorale discussa alla Pontificia università Salesiana di Torino nell’ottobre 2020 con il professore Rossano Sala, ordinario di teologia pastorale e pastorale giovanile, nonché direttore della rivista “Note di pastorale giovanile”, segretario speciale al Sinodo dei giovani e consultore della segreteria generale del Sinodo dei vescovi. Don Marelli, nato a Mariano Comense il 4 marzo 1976, ma poi cittadino di Novedrate, è in città dal 1 settembre 2017, come responsabile della pastorale giovanile della comunità san Giovanni Paolo II.

Ordinato sacerdote l’8 giugno 2002 dal cardinal Carlo Maria Martini, è stato coadiutore a Nova Milanese di 4 oratori di 3 parrocchie. Successivamente nel 2008 direttore e presidente della Fom, oltre che responsabile degli oratori diocesi lombarde e consulente ecclesiastico del comitato di Milano del Csi. “Fare casa” cosa contiene? “E’ l’approfondimento delle dinamiche giovanili e nel contempo il ripensamento della pastorale giovanile- ha spiegato don Marelli- che affronto con consapevolezza totale”. La tesi di fondo del libro? “Può sembrare paradossale l’uscita di un libro sulla vita in comune, in un momento come questo di isolamento, ma credo che appena si concluderà questo periodo ci sarà ancora più voglia e maggior bisogno di vita comune.

La tesi di fondo è sostenere questa esperienza che è un’esperienza antichissima nella chiesa che tuttavia negli ultimi decenni ha saputo reinventarsi da un punto di vista laicale. Da un punto di vista giovanile come strumento formidabile di pedagogia della fede. Vale la pena scegliere questo strumento convincente, avvincente per l’educazione dei giovani alla fede”. Cosa significa fare casa? “ Significa che l’educazione alla fede di un giovane passa attraverso l’esperienza della casa. La casa è anzitutto se stesso, quindi fare casa significa diventare adulti e in qualche modo approfondire il rapporto con se stessi. Fare casa vuol dire creare legami significativi con gli altri, ma anche introdurre una nuova esperienza di comunità e a una più matura esperienza di chiesa. Fare casa vuol dire anche aiutare i giovani a trovarsi a proprio agio nel mondo”. Il libro porta la prefazione dell’arcivescovo Mario Delpini che ha scritto, tra l’altro “che l’educazione è figlia della gioia, anche se preferisco parlare di proposta vocazionale piuttosto che di educazione, formazione, accompagnamento e altre parole simili che rientrano nell’area semantica della pastorale giovanile. In ogni caso, insisto nel dire che la proposta vocazionale viene dalla gioia.

I programmi sono frutto di una ragione che calcola necessità, risorse, metodi: sono molto utili i programmi, ma temo che non bastino per educare. ”. Nella sua lunga postfazione di Rossano Sala, sostiene tra l’altro: “Sogno che ogni oratorio della diocesi di Milano offra esperienze di vita comune, così come sono proposte nella ricerca di don Marelli, proposte molto concrete e attuabili, proprio perché sono nate da esperienze vissute in prima persona o accompagnate da vicino. Sogno che questa non sia semplicemente la sensibilità o il pallino di don Samuele, ma che la questione della vita comune entro nella progettualità istituzionale della diocesi ambrosiana, tocchi il cuore dei parroci, conquisti i desideri dei giovani presbiteri, entri nel seminario come pratica presentata, valutata e rilanciata”

Paolo Volonterio

© RIPRODUZIONE RISERVATA