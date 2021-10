Seregno, il dolce allo spritz di Laura Arienti conquista l’Italia La 15enne studentessa del Ballerini di Seregno è giunta terza a livello nazionale a un concorso dal titolo “Dessert al piatto” all’HostMilano, fiera mondiale del settore. In gara 12 squadre in rappresentanza di altrettante regioni.

All’HostMilano, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza, gli studenti del Ballerini di Seregno, indirizzo di enogastronomia e ospitalità alberghiera,(già alberghiero), accompagnati dal vice rettore e responsabile della didattica Giovanni Guadagno e dalla docente Paola Silva, hanno partecipato, al secondo “Contest school Fipgc -Host Fiera Milano” indetto dalla federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria con il patrocinio del Miur, rappresentato dalla dottoressa Carla Galdino.

La squadra di via Verdi composta da Gaia Di Martino, Marco Degennaro, Matteo Nicolato, Samuele Russo e Laura Arienti, ha ricevuto molti apprezzamenti da parte degli organizzatori e del pubblico. La 15enne seregnese Laura Arienti si è cimentata nel concorso “Dessert al piatto”, classificandosi al terzo posto a livello nazionale. In gara 12 squadre in rappresentanza di altrettante regioni .La giovanissima Laura ha preparato un piatto ispirato allo spritz. Ha rivisitato lo spritz in versione dolce, su una sfera di crema farcita con aperol e lamponi aromatizzato prosecco e scorza d’arancia glassato con cioccolato Ruby su crumble alle arachidi.

La squadra dell'istituto Ballerini di Seregno che ha ricevuto molti apprezzamenti alla fiera mondiale HostMiloano

Gli altri componenti della squadra in un’apposita vetrina hanno preparato i prodotti tipici dell’istituto Ballerini: panettone, torrone natalizio, meringhe, biscotti assortiti, bignè alla crema, brutti e buoni, mentre in uno stand attiguo Giovanni Guadagno ha spiegato al pubblico l’istituto di enogastronomia, successivamente è stato tra i relatori del convegno che si è svolto alla Fiera di Milano Rho dal titolo “Tutti al lavoro”, un confronto tra scuole e mondo del lavoro su come affrontare le criticità all’inserimento lavorativo degli studenti al termine del quinquennio e aiutare gli operatori del settore nell’assumere il personale. Nel suo intervento ha sottolineato come: “La scelta della scuola non deve essere effettuata su quello che piace ai ragazzi, ma sulle loro reali capacità di poter affrontare un indirizzo che di solito i docenti intravedono”.

