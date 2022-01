Seregno, i micromercati funzionano: l’offerta verrà aumentata dalla prossima settimana Da mercoledì si aggiungerà nel quartiere Lazzaretto un banco drogheria, nel parcheggio della scuola dell’infanzia in via San Carlo, a partire da venerdì ci sarà anche un banco di ortofrutta.

A seguito degli esperimenti positivi degli ultimi mesi, effettuati dall’assessore al commercio di Seregno, Ivana Mariani, con diversi banchi presenti in quartieri in cui esisteva in precedenza il mercato ambulante settimanale poi soppresso, prosegue il lavoro di ampliamento dell’offerta commerciale dei micromercati nei diversi quartieri di Seregno. A partire dalla prossima settimana questa offerta verrà aumentata con due nuovi banchi: a partire da mercoledì 12 gennaio si aggiungerà nel quartiere Lazzaretto un banco drogheria, mentre nel quartiere San Carlo, nel parcheggio della scuola dell’infanzia in via San Carlo, a partire da venerdì 14 gennaio arriverà anche un banco di ortofrutta.

Il progetto dei micromercati era stato avviato lo scorso anno, tanto da garantire nei mesi scorsi la presenza di banchi diffusi nei quartieri Ceredo in via Tiziano, con un banco di ortrofrutta e uno di prodotti ittici, e Lazzaretto in via Bellini,con un banco di ortofrutta.

“E’ in crescita e sembra ottenere buono risultati -ha detto l’assessore Mariani- il progetto dei micromercati diffusi, nati dall’interlocuzione positiva con i comitati di quartiere, che si vanno ad affiancare ai due mercati cittadini di piazza Linate-8 ottobre e di via Piave a Santa Valeria”.

