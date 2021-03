Alcuni dei 26 manifesti esposti a Seregno per Arte&Donna in occasione dell'8 marzo (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: i manifesti di “Arte&donna” del Fas per l’8 marzo Artiste, poetesse e fotografe in un progetto di arte pubblica, a Seregno, in occasione dell’8 marzo: sono i manifesti di “Arte&donna” negli spazi delle affissioni pubbliche.

“Arte&donna” è l’iniziativa promossa dalla Fas (Famiglia artistica seregnese) in collaborazione con l’amministrazione comunale, in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Da sabato 6 marzo lungo le principali arterie di Seregno sono stati affissi 26 manifesti delle dimensioni di 140x200 centimetri, con i lavori di altrettante artiste donna, divise tra arti figurative, fotografie e poetesse.

Le opere riprodotte sui manifesti sono di: Domenica Alati, Nicoletta Arbizzoni, Elisabetta Marta Arienti, Rita Bagnoli, Emma Borgonovo, Miri Brigo, Beatrice Cazzaniga, Giovanna Camera, Anna Ceppi, Laura Croci, Annamaria Fino, Antonella Gerbi, Federica Mandelli, Camilla Molteni, Brigida e Angelica Negretti, Nadia Rosati, Sandra Trabattoni, Valeria Angelini, Grazia Vismara.

«Abbiamo pensato a manifesti esposti sui vari tabelloni presenti in punti strategici della città - ha spiegato il presidente della Fas - in quanto impossibilitati, come gli altri anni, ad esporre le opere in galleria Mariani, a causa della pandemia. Crediamo così di avvicinare il maggior numero di persone all’arte, nella speranza che le opere riprodotte interroghino e facciano pensare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA