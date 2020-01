Seregno: i cuochi d’Italia si allenano al Ballerini per i campionati nazionali All’alberghiero del Ballerini di Seregno, per l’intera giornata di lunedì, si è svolto l’incontro di formazione per la gara di cucina valevole per il campionato italiano che si svolgerà a Rimini dal 15 al 18 febbraio.

All’alberghiero del Ballerini di Seregno, per l’intera giornata di lunedì, si è svolto l’incontro di formazione per la gara di cucina valevole per il campionato italiano che si svolgerà a Rimini dal 15 al 18 febbraio. Erano presenti cinquanta chef provenienti dal Nord Italia. La giornata è stata organizzata dalla Fic (Federazione italiana cuochi). Relatori della giornata , sia nella fase teorica di spiegazione e consigli per affrontare al meglio la competizione di cucina che in quella pratica, sono stati i componenti della Nic (nazionale italiana cuochi) Debora Fantini del ristorante “Il ritrovo” di Borgo Marino Cervia, e Paola Forgia, docente del Cfp Manfredini di Este.

