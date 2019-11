Seregno: grave ciclista investito in via Valassina Incidente a Seregno nella serata di lunedì 4 novembre: un ciclista è grave dopo essere stato investito da un’auto in via Valassina.

È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Monza il ciclista investito in serata a Seregno. L’incidente è successo alle 19 di lunedì in via Valassina. Secondo una prima ricostruzione della dinamica al vaglio della polizia locale, l’uomo mentre attraversava sarebbe stato travolto da un’auto in uscita dalla rotonda. L’uomo alla guida, insieme poi ad altri automobilisti, si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 112 che ha attivato automedica e ambulanza in codice rosso.

Seregno incidente investimento ciclista

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA