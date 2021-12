Seregno: disegni per il tessile in mostra, l’atelier di beneficenza per la casa della Carità A Seregno una esposizione di disegni creati per il tessile da Donatella Montecampi ora in vendita a scopo benefico: il ricavato è indirizzato alla “Casa della Carità” di via Alfieri.

“Di-segni di carità” è la mostra allestita in sala Minoretti del centro Ratti di via Cavour a Seregno di opere di Donatella Montecampi. Una esposizione di disegni creati per il tessile che l’autrice, seregnese, ha messo a disposizione a scopo benefico, il cui ricavato è indirizzato alla “Casa della Carità” di via Alfieri. Donatella Montecampi, 68 anni, conseguito il diploma di disegnatrice tessile, ha subito intrapreso l’attività lavorativa che è proseguita per 35 anni negli studi di Como di importanti ditte quali: Lanza, Studio 33, Accademia, Avangard e Mantero, quest’ultima leader nel settore del tessile.

“In questo percorso - ha detto l’artista - ho raccolto degli elaborati dando vita ad una collezione personale. Con la nascita della Casa della Carità è nato in me il desiderio di allestire un atelier di beneficenza a favore di questa speciale ed importantissima iniziativa a favore delle persone e famiglie bisognose. I numerosi disegni che espongo sono stati creati per l’industria tessile e che vanno sviluppati asseconda dell’esigenze del cliente su tessuti di seta o di lana e tante altre tipologie, ma anche per una ricerca sul tessuto biologico”.

