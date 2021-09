Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno dice addio a monsignor Schiatti, storico rettore del collegio Ballerini e inventore dell’alberghiero in città È morto monsignor Luigi Enrico Schiatti, aveva 85 anni. È stato per 36 anni, rettore del collegio arcivescovile Paolo Angelo Ballerini di Seregno ed fu merito suo la creazione dell’istituto alberghiero trenta anni fa. Funerali sabato a Seregno.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 settembre, nella casa di riposo di Paderno Dugnano, è morto monsignor Luigi Enrico Schiatti. Aveva 85 anni, i funerali sono in programma sabato 11 alle 10 in basilica san Giuseppe a Seregno. Monsignor Schiatti era ricoverato dal 30 agosto a Paderno.

È stato per 36 anni, dal 1974 al 2010, rettore del collegio arcivescovile Paolo Angelo Ballerini di Seregno, che portava nel cuore, dove risiedeva da sempre e dove fino a luglio riceveva ancora tanti suoi ex studenti. È stato per sua volontà e decisione, con grande lungimiranza e avvedutezza sul futuro, la creazione dell’istituto alberghiero trenta anni fa, che nel corso degli anni è andato a sostituire il declinante liceo classico.

Un sacerdote di provata fede e di grande devozione. Sue le tante battaglie su argomenti della morale e dei costumi che cambiavano. A lui si deve la vocazione di tante ragazze che hanno scelto la clausura nel convento di Ferrara, ma anche nell’ordine della Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento, tra cui la seregnese Daniela Pozzi, attuale madre federale dell’ordine e superiora del monastero di via Stefano a Seregno, e di diversi sacerdoti.

Era nato a Desio il 3 maggio 1936. Consacrato sacerdote il 28 giugno 1959, docente nel seminario diocesano dal 1959 al 1974. Si era stabilito a Seregno dopo la nomina a rettore del Ballerini. Ha sempre collaborato nel servizio pastorale con la chiesa madre della città, ma anche in aiuto alle altre sei comunità parrocchie. Era sempre presente in confessionale nei fine settimana e nei momenti forti della liturgia. La sua salma troverà dimora nella tomba dei sacerdoti nel camposanto maggiore di via Reggio a Seregno.

