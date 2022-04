Seregno, controlli al mercato: donna deferita per vendita di prodotti contraffatti e ricettazione, diversi sequestri Controlli della polizia locale di Seregno al mercato settimanale di piazza Linate-8 ottobre. Individuati e fermato diversi venditori abusivi, procedendo al sequestro amministrativo dei prodotti in vendita.

Al mercato settimanale di piazza Linate-8 ottobre di Seregno, sabato 9 aprile, nel contesto dei consolidati controlli preventivi della Polizia Locale, gli agenti hanno individuato e fermato diversi venditori abusivi, procedendo al sequestro amministrativo dei prodotti in vendita. Tra questi è stata rintracciata una donna di nazionalità rumena che è stata condotta al comando di via Umberto I, in quanto si è resa responsabile del reato di commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione. La donna è stata deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria ed i prodotti contraffatti sottoposti a sequestro penale.

“Il contrasto di queste condotte illecite, sia amministrative che penali - ha detto il comandante Maurizio Zorzetto - è un’importante azione volta alla tutela e salvaguardia degli interessi economici generali del Paese, ma soprattutto a garanzia di quegli operatori commerciali che svolgono regolarmente la propria professione, e che possono risultare gravemente danneggiati da concorrenza sleale”.

