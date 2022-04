Seregno: “Coloriamo il presente per tracciare il futuro”, il nuovo slogan del comprensivo Moro L’istituto comprensivo Moro di viale Tiziano, a Seregno, ha trovato il suo slogan che d’ora in poi sarà abbinato, su tutti i documenti ufficiali, al nuovo logo: è “Coloriamo il presente per tracciare il futuro” ideato dalla classe 1D della media Manzoni.

L’istituto comprensivo Moro di viale Tiziano, a Seregno, ha trovato il suo slogan che d’ora in poi sarà abbinato, su tutti i documenti ufficiali, al nuovo logo. Lo slogan vincitore “Coloriamo il presente per tracciare il futuro” è scaturito dai voti espressi online sul portale della scuola. Una votazione aperta a tutti.

La frase ritenuta più appropriata, e che ben si addiceva al logo, è stata quella ideata dalla classe 1D della media Manzoni, i cui studenti nell’elaborazione sono stati guidati dalla docente di lettere Donatella Felice e da quella di sostegno Alessia Torre.

Al secondo posto s’è classificato “Il segno di una matita è un percorso di vita”, creato dal quartetto di 2D media Manzoni composta da Darilla Kartashova, Leonardo Mandruzzato, Emily Grisel Pandullo, Ottavia Panzeri.

A seguire “Una scuola per crescere inclusivi, creativi e curiosi” di Lorenzo Marta, 5A primaria Moro; quarta “Costruiamo insieme il tuo capolavoro”, della 3B primaria Moro; quinto posto per Emma Scroccaro 5 A primario Moro con “ la scuola che aiuta a costruire il futuro dei ragazzi” .

Lo slogan vincitore ha ricevuto il 70 per cento dei voti. Il concorso era stato lanciato lo scorso 21 dicembre e la prima fase si era conclusa il 28 febbraio, con la scelta dei cinque migliori slogan che per coerenza doveva essere in linea con gli ideali della scuola per originalità, efficacia e semplicità comunicativa, mentre a fine marzo con le votazioni pubbliche è uscita la preferita.

Il dirigente scolastico Francesco Digitalino ha detto: “Ringrazio e mi complimento con la classe che ha ideato lo slogan vincitore e con tutti gli alunni della primaria e delle medie nell’istituto che hanno saputo esprimere l’identità dell’istituto con creatività e idee molto originali. Lo slogan primo classificato si combina perfettamente con il logo ideato lo scorso anno da Sorina Gabriela Mihaila che attualmente frequenta la 3B Manzoni. Gli autori saranno premiati in una cerimonia ufficiale che si terrà a fine maggio”.

Il dirigente ha esteso il suo ringraziamento anche alle docenti Donatella Felice e Alessia Torre, che sono stati al fianco dei loro alunni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA