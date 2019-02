Seregno: chiamate per una fuga di gas, due palazzine evacuate in via Wagner - FOTO FOTO - Vigili del fuoco, polizia locale e tecnici dell’azienda del gas al lavoro da sabato sera a Seregno in via Wagner per verificare i timori di una fuga. Numerose le chiamate intorno alle 21.30: 38 persone evacuate.

Vigili del fuoco, polizia locale e tecnici dell’azienda del gas al lavoro da sabato sera a Seregno per verificare i timori di una fuga. Numerose le chiamate arrivate intorno alle 21.30 da via Wagner e dalla prosecuzione via Stoppani, soprattutto da un ristorante. I soccorsi hanno controllato i locali e poi divisi in due squadre hanno ripercorso la strada soffermandosi sui contatori di una palazzina. Qui test effettuati hanno dato esiti negativi, poi la fuga è stata rilevata nel sottosuolo vicino ai condomini. I clienti del ristorante sono stati fatti evacuare, così come le 38 persone residenti nelle palazzine. Quindici sono alloggiate in albergo e le altre hanno trovato ospitalità da parenti e amici.

Domenica mattina è iniziato l’intervento della ditta di gestione Retipiù sulle tubature. Nelle previsioni i residenti dovrebbero rientrare nelle loro case lunedì.

(Foto by Edoardo Terraneo)

