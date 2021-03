I controlli in centro a Seregno (Foto by Paolo Colzani)

Seregno, centro blindato nel fine settimana con i controlli di polizia locale e carabinieri Centro storico di Seregno blindato per il secondo fine settimana consecutivo, dopo la rissa di sabato 27 febbraio in piazza Vittorio Veneto. Sabato diciassette per la violazione di norme legate al contenimento della pandemia.

Centro storico di Seregno blindato per il secondo fine settimana consecutivo, dopo la rissa di sabato 27 febbraio in piazza Vittorio Veneto. Polizia locale e carabinieri hanno presidiato ancora una volta in forze l’area della zona a traffico limitato, dove sia sabato che domenica, a partire dalle 17, un’ordinanza comunale ha impedito la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di tutti gli esercizi, prescrizione questa estesa anche al corso Matteotti. Nelle stesse giornate, ma dalle 15, in piazza Vittorio Veneto è stato vietato il consumo di alcolici.

Al momento, la Polizia locale ha elaborato il report dell’attività per il solo pomeriggio di sabato, che ha visto in servizio tre pattuglie rinforzate, guidate rispettivamente dal comandante Maurizio Zorzetto e dagli ufficiali Carmine Milione e Carlo Barazzetta. In prima battuta, la lente d’ingrandimento si è posata sulla stazione ferroviaria di piazzale 25 aprile, per intercettare cittadini in ingresso sul territorio senza un giustificato motivo, mentre poi tutti hanno fatto rotta per le strade del centro. Complessivamente, le sanzioni elevate sono state diciassette per la violazione di norme legate al contenimento della pandemia e dodici per il mancato rispetto nell’area centrale del codice della strada.

Zorzetto e i suoi uomini sono intervenuti tra l’altro anche per invitare le famiglie in piazza Vittorio Veneto a non far salire i bambini sul monumento ai caduti in guerra, troppo spesso utilizzato a fini di gioco o come se fosse una vera e propria parete per l’arrampicata.

Tutto sommato, nonostante il weekend fosse l’ultimo prima del ritorno in zona rossa della Lombardia e l’afflusso di persone sia stato notevole, non sono stati registrati episodi di particolare tensione, se si eccettua la rissa tra stranieri di sabato pomeriggio nel parco 25 aprile, che si trova comunque al di fuori del perimetro della zona a traffico limitato e che, pur se riconducibile all’aspetto della sicurezza, nulla ha a che vedere con le problematiche di assembramenti e disagio giovanile di cui molto si è discusso da un mese in qua.

