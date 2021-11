Seregno, camion Gelsia carico di rifiuti in fiamme lungo la Valassina - FOTO Illeso il conducente che ha accostato il mezzo in via Lambro, all’altezza di Seregno San Salvatore. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto il cassone con i rifiuti. Sul posto i vigili del fuoco di Desio e la polizia locale.

Momenti di paura giovedì 25 novembre in mattinata per l’incendio di un camion Gelsia colmo di rifiuti, a Seregno, in via Lambro, nei pressi della uscita San Salvatore della Statale 36. L’autista del mezzo ha avuto il sangue freddo di accostare immediatamente, scendere al volo, quindi, sotto choc ma illeso, di utilizzare l’estintore a bordo per cercare di spegnere l’incendio. Invano. Le fiamme hanno invaso e distrutto la cabina senza fortunatamente raggiungere il cassone posteriore, carico di rifiuti, e hanno lambito la recinzione e la siepe di una proprietà privata.

Scattato l’allarme sul posto si è portata una autopompa dalla caserma dei vigili del fuoco di Desio: la squadra si è messa al lavoro per spegnere il rogo, forse innescato da un problema all’impianto elettrico. Nel frattempo a supporto è giunta una seconda autopompa da Lissone. Presente anche una pattuglia della Polizia locale per regolare in traffico, la circolazione non è stata interrotta. Nel frattempo è giunto sul posto anche il sindaco Alberto Rossi per monitorare la situazione. La colonna di fumo del mezzo in fiamme è stata vista da distanza, fino a Giussano e Carate.

