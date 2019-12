Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

La stazione di Seregno (Foto by Paolo Colzani)

Seregno: arrestato un pusher di cocaina alla stazione, in tasca 3mila euro in contanti La polizia ferroviaria di Monza ha arrestato a Seregno un uomo di 34 anni del Marocco accusato di essere uno spacciatore di cocaina: in tasca, oltre a sette dosi di droga, più di 3mila euro in contanti.

Lo hanno aspettato al varco dove pensavano che si sarebbe puntualmente presentato: alla stazione ferroviaria di Seregno, uno dei luoghi in cui spacciava cocaina: così un uomo del Marocco di 34 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria di Monza e della squadra di polizia giudiziaria di Milano.

Irregolare in Italia e con diversi precedenti, l’uomo era stato sorpreso lo scorso ottobre alla stazione di Seregno con 60 grammi di cocaina ed era stato messo sotto indagine. Nei giorni scorsi la procura della Repubblica di Monza ha emesso l’ordine di cattura. Quando gli agenti lo hanno arrestato gli hanno trovato addosso sette dosi di cocaina per un totale di circa 5 grammi e 3.335 euro i contanti. Ora è in carcere a Monza e dovrà rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.

