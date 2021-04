Seregno: alunni della Cadorna di nuovo a scuola da giovedì Le classi di quarta e quinta della primaria Cadorna di Seregno stanno per tornare a scuola dopo il momentaneo trasferimento alla Don Milano: da giovedì 15 aprile, a quasi due settimane dalla scoperta del distacco dell’intonaco dal soffitto di un vano scala per cui è stato necessario dichiarare l’inagibilità e intervenire.

Le tribolazioni per gli alunni delle classi di quarta e quinta della primaria Cadorna di Seregno stanno finalmente per concludersi. Il loro rientro nella sede scolastica di piazzale Cadorna, salvo inconvenienti dell’ultima ora, avverrà infatti giovedì 15 aprile, a quasi due settimane dalla scoperta del distacco dell’intonaco dal soffitto di un vano scala, che aveva reso inevitabile la dichiarazione di inagibilità dell’ala est dell’edificio, il cui nucleo originario risale agli anni trenta del secolo scorso, ed i successivi lavori di ripristino.

Il sindaco Alberto Rossi osserva l'avanzamento dei lavori

Questi ultimi dovrebbero terminare nella giornata di martedì 13, per poi lasciare posto alla pulizia degli spazi e ad una sanificazione indispensabile, considerato il contesto di pandemia che stiamo attraversando. In prima battuta, archiviate le ferie pasquali, le dieci classi interessate erano state dirottate alla secondaria di primo grado Don Milani, nelle aule lasciate libere dalle classi di seconda e terza, che erano in didattica a distanza.



La riclassificazione della Lombardia in zona arancione ed il conseguente ritorno a scuola anche delle ultime due annate delle secondarie di primo grado, infine, hanno comportato l’esigenza di un ricorso alla contestatissima Dad per gli studenti della Cadorna, ma ormai il loro esilio sembra vicino al traguardo.

