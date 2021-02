Sei progetti a Monza e in Brianza con il Fondo di Beneficenza di Banca Intesa Sono sei i progetti sostenuti a Monza e in Brianza dal Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo. Sono in tutto sedici milioni di euro, +24% di quanto erogato nel 2019: Sul territorio a Monza, Brugherio, Limbiate, Bovisio Masciago, Vimercate, Usmate Velate.

Sedici milioni di euro. A tanto ammonta il Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo in capo alla presidenza dell’istituto. La cifra, che ha superato del 24% quella erogata nel 2019, è stata destinata a oltre settecento progetti a forte impronta sociale di organizzazioni non profit. In particolare, quest’anno l’83% delle risorse, oltre 13 milioni (+25% rispetto al 2019), è stato devoluto al sociale con precedenza ai progetti focalizzati sulle esigenze acuite dalla crisi sanitaria ed economica come il sostegno alla didattica a distanza (Dad), alle persone anziane a rischio di abbandono, alle donne esposte al rischio di violenza domestica.

Quasi 2 milioni di euro sono stati destinati alla ricerca scientifica di contrasto del Covid-19. Il 90% delle donazioni è stato distribuito in Italia. Sei i progetti del territorio di Monza e Brianza che hanno ricevuto il sostegno del Fondo.

I progetti della Brianza. La parrocchia san Giorgio di Limbiate potrà portare avanti la sua “Tavola condivisa”, un’iniziativa cominciata nel 2014 per rispondere ai bisogni primari di persone in grave difficoltà economica. Nei giorni feriali (ad esclusione del mese di agosto) viene distribuito il pranzo a chi ne ha bisogno. Nel 2019 la Tavola ha fornito ben 7.433 pasti.

All’associazione Good Guys di Monza il contributo è stato erogato per il progetto “Nessuno escluso” che si occupa delle persone senza fissa dimora che in questo periodo sono a rischio concreto di contagio da Covid-19. Il progetto prevede anche una formazione da parte di professionisti sulla sicurezza Covid ai volontari.

La cooperativa sociale Retech Life onlus di Usmate Velate si occuperà del re-inserimento lavorativo di ex-detenuti attraverso un percorso di formazione e sostegno e un incarico lavorativo nella struttura produttiva della stessa cooperativa.

L’associazione della cooperazione lombarda APS ETS di Bovisio Masciago proseguirà il suo progetto per promuovere la qualità della cura (QdC) presso il proprio domicilio delle persone affette da demenza coinvolgendo i familiari, i caregivers e gli assistenti familiari.

Plan Italia onlus di Vimercate attuerà un intervento di emergenza in favore di giovani e bambini interessati dalla pandemia nel dipartimento di Sohang, in Egitto.

Alla Parrocchia san Bartolomeo di Brugherio sono stati erogati fondi a sostegno dell’Emergenza Caritas per persone e famiglie in grave situazione economica e del progetto SoS Compiti che, oltre al servizio gratuito di doposcuola a una quarantina di bambini che frequentano elementari e medie, fornisce buoni acquisto per libri scolastici e materiale didattico.

Sostegno in pandemia. “Lo Statuto di Intesa Sanpaolo - ha commentato il presidente Gian Maria Gros-Pietro - prevede la possibilità che l’assemblea degli azionisti destini una quota degli utili alla beneficenza per sostenere progetti che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il valore della persona. Mai come quest’anno la visione di chi lo ha elaborato ha trovato maggiore fondamento. Nel 2020 il Fondo ha contribuito a sostenere chi più ha subito la pandemia e chi si impegna per contrastarla con la ricerca scientifica, in coerenza con i valori del Gruppo, con i suoi interventi a sostegno del paese, con la sua storia. Nei prossimi due anni continueremo a dedicare massima attenzione a progetti che affrontano le malattie legate al Coronavirus, l’inserimento lavorativo e le difficoltà di adolescenti e giovani in situazione di fragilità psicologica”.

