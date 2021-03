Scuole chiuse, la lettera dei consiglieri agli studenti di Besana: “Non lasciamoci sopraffare” A Besana in Brianza i consiglieri comunali di maggioranza Gianluca Merazzi, Davide Bruscagin e Alessandro Cacciatori (tra i 20 e i 24 anni) hanno scritto una lettera agli studenti delle scuole medie e superiori riportati in Dad dall’emergenza sanitaria.

“Cari ragazzi e ragazze, purtroppo le scuole hanno nuovamente chiuso. Purtroppo siamo ancora noi giovani a pagarne le conseguenze. Comprendiamo la vostra insofferenza, che è anche la nostra”. In uno scambio quasi alla pari, a Besana in Brianza i consiglieri comunali di maggioranza Gianluca Merazzi, Davide Bruscagin e Alessandro Cacciatori (tra i 20 e i 24 anni) hanno fatto pervenire - tramite le dirigenze scolastiche - una lettera agli studenti delle scuole medie e superiori con sede a Besana.

“Siamo stati privati della nostra libertà, della possibilità di studiare, conoscere, socializzare e relazionarci ma non dobbiamo arrenderci ora. Non lasciamoci trascinare. Vi chiediamo di avere testa e cuore per costruire il vostro futuro. Vi chiediamo di essere artefici responsabili delle scelte che fate e dei vostri comportamenti perché solo così possiamo tornare alla nostra quotidianità. Prendiamo a modello chi rispetta se stesso e gli altri senza trascorrere i nostri giorni nei luoghi più disparati, senza rispettare il distanziamento e lasciando in una tasca la mascherina. Non lasciamoci sopraffare”.

La dimostrazione di voler tornare a vivere a pieno c’è “agendo in modo consapevole e contribuendo in modo responsabile per cambiare questa realtà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA