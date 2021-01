Scuola superiore: il rientro spostato all’11 gennaio al 50% di presenze Firmato nella notte il nuovo decreto anticovid: che sposta il ritorno in classe delle scuole superiori all’11 gennaio al 50% di presenze.

Il rientro in classe delle scuole superiori slitta all’11 gennaio. Lo ha deciso il consiglio dei ministri terminato nella notte, al termine di una lunga mediazione: non più giovedì 7 quindi, ma lunedì 11 gennaio in presenza al 50% degli studenti. La riapertura in didattica a distanza rimane prevista per il sette. A Monza e Brianza e dove non siano state emesse ordinanze più restrittive.

La decisione è contenuta nel nuovo decreto anti-Covid che entra in vigore il 7 gennaio con validità fino al 15 gennaio.

Elementari e medie riaprono come previsto il 7 gennaio.

