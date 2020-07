Scuola, Regione Lombardia conferma il calendario scolastico 2020-2021 Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale hanno confermato il calendario scolastico per l’anno scolastico 2020/2021, al netto di normative nazionali differenti in materia di contrasto al Covid-19. Scuole dell’infanzia al via il 7 settembre, tutti gli altri il 14 settembre.

Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale hanno confermato il calendario scolastico per l’anno scolastico 2020/2021. Le date di inizio delle lezioni sono il 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. La scuola finisce l’ 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e il 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia.

“Le presenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19”, sottolinea la comunicazione ufficiale.

Rimangono stabilite nel calendario le festività nazionali e i periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale.

