Scuola, l’ospedale di Vimercate attiva la prenotazione via web per i tamponi Novità all’ospedale di Vimercate: da lunedì 26 ottobre attiva una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti per l’accesso ai tamponi dedicati alla popolazione scolastica. Lunedì 400 tamponi in un giorno.

L’Asst Vimercate attiva da lunedì 26 ottobre una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato, per l’accesso ai tamponi dedicati alla popolazione scolastica. Il nuovo servizio va ad affiancare l’“accesso diretto”, con l’autocertificazione dell’utente, ma punta a far respirare il “drive through” all’Ospedale che a inizio settimana ha subito una grande pressione.

Lunedì 19 ottobre sono stati eseguiti oltre 400 tamponi alla sola popolazione scolastica: in precedenza, la media quotidiana era stata di 150 (da qualche giorno si è attestata a quota 180). Impegnati per l’occasione, per far fronte all’accesso straordinario che complessivamente ha superato le 800 prestazioni, circa 10 operatori infermieristici.

Vimercate code per tamponi all'ospedale lunedì 19 ottorbe

Da lunedì ci si può prenotare, il servizio vero e proprio parte martedì 27 ottobre. «L’ASST - spiega Guido Grignaffini, direttore socio sanitario – pur continuando ad assicurare l’accesso diretto, si propone un’opportunità in più ai soggetti afferenti al pianeta scuola che devono sottoporsi a tampone».

In home page sul sito www.asst-vimercate.it si seleziona la funzione (Prenotazione Tamponi Scuola) e si accede ad una pagina che consente la registrazione dell’utente, attraverso l’inserimento dei propri dati. All’indirizzo elettronico fornito dall’utente sarà successivamente inviato un messaggio per confermare la registrazione, assegnare la data dell’appuntamento e, soprattutto, la fascia oraria in cui presentarsi (con la tessera sanitaria, i riferimenti della prenotazione cartacea o digitale e il modulo di autocertificazione). l’esito dei tamponi sarà pubblicato sul Fascicolo Sanitario Elettronico, consultabile dal proprio medico di famiglia o dal Pediatra di Libera scelta.

L’Asst ricorda che “il servizio è riservato esclusivamente al personale scolastico docente e non docente, ai minori e agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado”.

«Va da sé – spiega Nunzio Del Sorbo, direttore generale dell’ASST – che questa modalità d’approccio garantisce non pochi benefici. Intanto viene assegnata una fascia oraria precisa all’utente. Consente poi alla nostra organizzazione di fare una sorta di pre accettazione e quindi di velocizzare i tempi di svolgimento ed esecuzione del tampone». Il Direttore ricorda anche che «ciò consente anche di dimensionare e programmare correttamente le forze da mettere in campo».

