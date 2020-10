Code per i tamponi a Monza e Vimercate, a Limbiate attivo un nuovo punto dedicato alla scuola Tutti in coda per fare il tampone e, dopo l’annuncio, l’Asst Monza ha attivato a Limbiate un punto tampone drive-through dedicato a studenti e popolazione scolastica.

Tutti in coda per fare il tampone e, dopo l’annuncio, l’Asst Monza ha attivato a Limbiate un punto tampone drive-through dedicato a studenti e popolazione scolastica, con accesso diretto senza scendere dall’auto. Diventano quattro così in Brianza i punti tampone dedicati oltre a Monza (via Magenta), Desio e Vimercate.

Grazie a un accordo con il Comune di Limbiate è stato scelto il parcheggio del centro sportivo in via Tolstoj, che potrà gestire fino a 400 accessi. È rivolto al personale scolastico e agli studenti, inviati su segnalazione del Medico di Medicina Generale, del Pediatra o con autocertificazione autorizzata dalla scuola stessa ed è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 14.30.

Si rivolgeranno a questo punto tamponi, i comuni dell’Ovest della Brianza: Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Nova Milanese, Seveso e Varedo.

Lunedì intanto ancora lunghe code a Monza di auto dirette all’ospedale vecchio nel punto di via Magenta. E code anche a Vimercate per l’accesso all’ospedale che svolge lo stesso servizio “drive through”.

A Monza le code si segnalano da via Cavallotti e in tutto il quartiere che porta all’ospedale vecchio fin dalla scorsa settimana. Sabato mattina uguale sorte è toccata ad altri monzesi che si sono ritrovati fermi con motore spento e attesa anche di 3-4 ore.

A Vimercate le auto hanno paralizzato la via d’accesso all’ospedale arrivando fino all’imbocco della tangenziale Est.

