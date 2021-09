Scuola: l’Olivetti di Monza lancia il corso gratuito di formazione in Ho.Re.Ca Business Manager e conta sui ristoranti del territorio Il Moro e la Trattoria I Butticè, l’Hotel de la Ville e B&B: sono i ristoranti che a Monza hanno aderito al nuovo progetto di formazione dell’Istituto alberghiero Olivetti in Ho.Re.Ca Business Manager. Il primo corso (gratuito) al via a ottobre 2021.

Il Moro e la Trattoria I Butticè, l’Hotel de la Ville e B&B: sono i ristoranti che a Monza hanno aderito al nuovo progetto di formazione dell’Istituto alberghiero Olivetti i che propone ai suoi ex studenti e ai giovani fino 29 anni di età, residenti o domiciliati in Lombardia, la possibilità di un percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) in Ho.Re.Ca Business Manager totalmente gratuito.

Le date previste partono da ottobre 2021 a luglio 2022 e il corso consentirà di lavorare in aziende del settore del turismo e della ristorazione. Il progetto propone un percorso formativo di 1000 ore suddiviso in 500 ore di aula (all’Istituto “Olivetti” di via Lecco) e 500 ore di tirocinio curricolare presso aziende della filiera che hanno aderito al progetto.

“Pensiamo che le imprese che fanno parte del territorio devono aiutarlo e farne parte, in ultima analisi farlo crescere - racconta Vincenzo Butticé del ristorante Il Moro di Monza - Proprio in questo momento in cui si assiste a un cambio generazionale nel settore della ristorazione è fondamentale interfacciarsi sempre più con gli istituti focali di formazione del territorio, come l’istituto Olivetti, per dare la possibilità a questi giovani di approcciarsi al mondo della ristorazione in maniera reale e con concreti esempi con cui confrontarsi”.

Partecipano anche l’Hotel gruppo Marriott, il Resort Club Esse in Sardegna, il Verdura Resort in Sicilia, l’Hotel Duca di Mantova e l’IH Hotel John di Sesto San Giovanni, lo Sheraton Lake Como.

L’ Olivetti è l’unico istituto alberghiero statale della provincia di Monza e Brianza: ha 44 classi al diurno, 11 al serale e 2 in istruzione carceraria per un totale di 1250 studenti.

“Con i limiti imposti dal Covid 19, in questo anno scolastico l’istituto ha sempre svolto in presenza le esercitazioni di laboratorio e, nel periodo primaverile, ha organizzato i tirocini per gli studenti dell’indirizzo di Enogastronomia. Purtroppo, si è notato che alcune aziende contattate non riescono più a garantire gli standard di qualità che rendono preziosa tale esperienza e, come prima della pandemia, occorrerà procedere ad una seria selezione degli enti presso cui organizzare i tirocini formativi, per questo abbiamo scelto dei partner affidabili e selezionati - dichiara la preside Renata Cumino - Grazie a questi percorsi gli studenti, oltre a potenziare le competenze professionali, sperimentano le soft skills (lavoro di squadra, problem solving, capacità di autovalutarsi per il miglioramento continuo). Talvolta servono anche a capire che si è intrapresa la strada sbagliata e, con coraggio, occorre capire quali siano le proprie inclinazioni. In una espressione: le esperienze di alternanza servono a crescere“.

