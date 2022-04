Scuola, le studentesse del Ballerini protagoniste al concorso dedicato alla prima maître italiana Aurora Tinelli e Sara Monguzzi (4A), Anna Bernard (5B) accompagnate dall’insegnante Noemi Galimberti protagoniste a Grado della sesta edizione del concorso “Le donne nell’arte del flambé”, intitolato a Maria Luisa Speri.

Di nuovo alla ribalta gli studenti dell’enogastronomico Ballerini di Seregno, alla sesta edizione del concorso “Le donne nell’arte del flambé”, intitolato a Maria Luisa Speri, la prima donna maître italiana, organizzata dall’Amira (associazione maîtres italiani ristoranti e alberghi) che si è svolto a Grado dal 7 al 10 aprile.

Al concorso che si è svolto al Grand hotel Astoria, hanno preso parte 20 istituti alberghieri in rappresentanza di tutte le regioni. Il Ballerini, al campionato italiano di cucina alla fiamma, riservato alle donne sia maître che studentesse degli alberghieri, era rappresentato da: Aurora Tinelli e Sara Monguzzi (4A), Anna Bernard (5B) accompagnate dall’insegnante Noemi Galimberti.

La gara era articolata in due prove: la preparazione di un centro tavola con ortaggi e frutta e un “chutney di mele dell’Etna” al flambé. Tempo per l’esecuzione del piatto 25 minuti.

Il trio del Ballerini si era denominato “Armonie di primavera” e ha presentato il piatto Pink Pitaya pancakes.

Aurora Tinelli di fronte ala giuria ha presentato il progetto con la preparazione alla lampada del Pink Pitaya, mentre Sara Monguzzi ha preparato il centrotavola di frutta e verdura intarsiati, mentre Anna Bernard ha presentato il nuovo vino prodotto dal Ballerini nelle cantine del pavese: uno spumante brut denominato “Premier”.

Un progetto dedicato alla memoria di Antonio Zambrano, docente del Ballerini scomparso lo scorso anno e per molti anni fiduciaria dell’Amira. Aurora Tinelli ha vinto il trofeo “Gli occhi del sorriso”. Un’altra importante affermazione che l’enogastronomico Ballerini ha messo in bacheca tra i numerosissimi trofei conquistati in oltre trent’anni dalla fondazione. Un riconoscimento che attesta la validità del percorso scolastico e le competenze acquisite dagli studenti che si accingono a specializzarsi per merito della professionalità dei docenti di cucina e sala che con passione ed energia guidano i ragazzi alla realizzazione del futuro loro lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA