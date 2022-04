Scuola: al liceo di Seregno il corso di educazione alimentare e lo sportello di aiuto per gli studenti Al liceo Parini di Seregno sono in partenza due corsi di educazione e di sicurezza alimentare. I docenti, biologi nutrizionisti, hanno avviato anche lo “spazio di ascolto e supporto psicologico sulle tematiche alimentari di ogni tipo”.

Al liceo Parini, da sabato 9 aprile a fine maggio, si svolgeranno due corsi di educazione e di sicurezza alimentare, divisi in due parti. Cinque incontri di due ore al mattino nella giornata di sabato, riservati alle classi del biennio, con argomento la corretta educazione alimentare, l’altro sempre di cinque incontri per due ore nelle ore pomeridiani in videoconferenza in cui saranno trattate tecniche di cottura, la corretta conservazione alimentare e come influisce sulla proprietà dei cibi.

In cattedra i docenti di biologia Fabio Casiraghi e Maria Mascia, che sono biologi nutrizionisti. I due docenti oltre ai due corsi hanno pensato di ampliare l’offerta con lo “spazio di ascolto e supporto psicologico sulle tematiche alimentari di ogni tipo”. Quest’ultimo è già in funzione al Parini dal 7 marzo nelle giornate di giovedì e sabato. Si svolge nelle ore di lezioni su prenotazione da parte degli studenti.

“La richiesta da parte degli studenti è molta alta - ha spiegato Fabio Casiraghi - e c’è il problema di come gestire gli appuntamenti”.

Cosa le chiedono gli studenti? “Hanno problemi col cibo e con l’alimentazione, oppure ragazzi che praticano sport chiedono che tipo di alimentazione adottare sia nella fase degli allenamenti o in quella prima della gara agonistica”.

Come è nata questa idea? “Io e Maria ci confrontavamo sui problemi che ci ponevano gli studenti. Ne abbiamo discusso col dirigente Gianni Trezzi e siamo arrivati alla conclusione di dar vita ai corsi di alimentazione forti della considerazione che i nostri studenti arrivano dalla scuola media e si trovano per la prima volta a dover effettuare dei pranzi fuori casa, a scuola e in orari diversi dall’abitudinario, tanto da aiutarli meglio a gestire queste situazioni”.

