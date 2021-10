Scuola, a Seregno tre incontri verso il Campus-salone dell’orientamento Tre incontri a Serwegno a partire dal 10 novembre per rispondere alle domande di studenti di terza media e famiglie verso il Campus-salone dell’orientamento. In presenza, con precedenza ai residenti nell’ambito territoriale, e in streaming.

Come ogni anno, all’approssimarsi del “campus salone dell’orientamento scolastico”, l’assessorato all’istruzione del comune di Seregno, organizza tre serate di incontri a cui sono invitati a partecipare gli studenti della classi terze medie e le loro famiglie. Gli incontri si svolgeranno in sala Gandini di via XXIV maggio.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 11 novembre, alle 20.45 e avrà per argomento “scuola superiore fra dubbi e certezze, istruzioni per affrontare la scelta con serenità”, con relatore il professor Raffaele Mantegazza, docente all’università degli Studi di Milano-Bicocca.

Lunedì 15 novembre “indirizzi, prospettive, modalità d’iscrizione per la scuola secondaria di secondo grado” con il professor Guido Garlati, presidente Rete Monza e Brianza, ambito 27. Il trittico si concluderà mercoledì 17 con “la scuola secondaria di secondo grado oggi: un percorso per l’università ma non solo. Aziende, territorio e nuove professioni”, con Mariagrazia Bonanomi, area sistema formativo e capitale umano di Assolombarda, e Fabrizio Felippone, ad Projetct automatic spa. Per partecipare alle serata sarà obbligatoria la prenotazione online all’indirizzo “servizionline.seregno.info” dal 1 al 14 novembre.

Per consentire di esserci anche a coloro che saranno impossibilitati a seguire in presenza gli incontri di orientamento, l’amministrazione comunale di Seregno, proporrà la diretta streaming delle tre serate. In presenza avranno la precedenza gli studenti di terza media di Seregno e dei comuni che sostengono il Campus-salone dell’orientamento e cioè: Albiate, Barlassina, Cesano maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda e Seveso. Sarà consentito l’ingresso ad un massimo di 2 persone per nucleo familiare, obbligatoria la mascherine e il green pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA