Scontro tra un’auto e una moto al confine tra Vedano e Biassono, grave un uomo di 60 anni L’incidente è avvenuto attorno alle 10 di giovedì mattina lungo la provinciale Monza-Carate, tra Vedano al Lambro e Biassono. Il sessantenne era in sella a uno scooter ed è entrato in collisione con un’auto. E’ in gravi condizioni.

E’ in gravi condizioni un uomo di 60 anni coinvolto giovedì 27 agosto attorno alle 10 in un incidente stradale lungo la provinciale Monza-Carate, tra Vedano al Lambro e Biassono. Il sessantenne era in sella a uno scooter ed è entrato in collisione con un’auto. E’ stato soccorso in codice rosso. Sul posto per i rilievi le polizie locali di Vedano e Biassono: il ferito pare procedesse in direzione sud, verso Vedano mentre l’auto si sarebbe immessa nella Provinciale da via Misericordia. Dopo lo scontro, sul posto si sono portate un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde Lissonese. Il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

