Scontro auto moto a Nova: un 18enne cade sull’asfalto, arriva l’elisoccorso Il giovane centauro dopo lo scontro di sarebbe rialzato e portato su un manto erboso a lato strada prima di accasciarsi. È stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Sull’accaduto indagheranno gli agenti della polizia locale.

È atterrato anche l’elisoccorso a Nova Milanese, sabato pomeriggio 20 marzo, nei pressi di via Moro, per prestare aiuto a un giovane motociclista coinvolto in un incidente stradale. Il centauro, solo 18enne, per cause al vaglio della polizia locale si è scontrato con un’auto, all’altezza di via Assunta, finendo sull’asfalto. Secondo il racconto di testimoni, ha avuto nell’immediato la reazione di rialzarsi e portarsi in un punto erboso, sul ciglio della strada, dove si è accasciato. Sottoposto alle cure dei medici sul posto è stato poi trasferito in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’eliambulanza a Nova

