Sciopero per il clima: l’onda verde invade le strade di Monza Una grande onda verde si è riversata nelle strade di Monza per la terza edizione dello sciopero globale per il clima: i ragazzi dei Fridays for future in corteo.

Partenza da piazza Citterio a Monza e poi un lungo percorso attorno alla città per terminare in piazza Trento e Trieste: è questo il programma del terzo sciopero mondiale per il clima nel capoluogo brianteo. E sono tanti i ragazzi (e non solo) dei Fridays for future che hanno dato forza all’onda verde di venerdì 27 settembre. “A Monza domani scenderemo in piazza per rivendicare il nostro futuro!” hanno scritto giovedì 26 sulla pagina Facebook del movimento.

LEGGI gli appuntamenti in Brianza

Il corteo partito da Re De Sass ha programmato il passaggio da viale regina Margherita, vialone Cesare Battisti, via Monti e Tognetti e via Cavallotti. Chiusura della manifestazione intorno alle 13 in piazza Trento e Trieste, dove sarà dato spazio a interventi e flash mob di sensibilizzazione. L’invito degli organizzatori è di “rimanere in piazza per ascoltare o parlare al microfono aperto” e di portare “i vostri cartelloni e striscioni, per esprimere il vostro dissenso in modo artistico”, borracce per un corteo plastic free, “una mascherina o qualcosa per coprirvi il volto: contro l’aria malsana che respiriamo nella nostra città (ci servirà anche per l’ultima azione!)”. Nel pomeriggio swap party in Villa reale dalle 15.30 organizzato da DESBri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA